Anima: commissioni nette primo semestre per 147,8 milioni

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Il gruppo Anima ha chiuso il primo semestre 2022 con una raccolta netta positiva per 0,9 miliardi, con le commissioni nette di gestione in crescita rispetto allo stesso periodo del 2021, arrivando a 147,8 milioni (+4%). Sono i dati della relazione semestrale, che evidenzia come il totale delle masse gestite a fine giugno 2022 sia stato pari a 183 miliardi di euro.

Rispetto al 2021, invece, in negativo le commissioni di incentivo che sono state pari a 7,0 milioni (rispetto ai 70,9 milioni nel primo semestre 2021), portando cosi i ricavi totali a 174,8 milioni, con una flessione del 25% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. I costi operativi ordinari sono stati pari a 42,4 milioni, in calo del 4%, mentre il rapporto fra costi e ricavi netti è calato al 25,3% (contro il 27,4% al 30 giugno 2021).

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2022 risulta negativa per 105,2 milioni (rispetto al dato positivo per 25,1 milioni alla fine dell'esercizio 2021) e riflette, in particolare, i dividendi pagati nel mese di maggio per 95 milioni e acquisti di azioni proprie nel semestre per 51 milioni. (ANSA).