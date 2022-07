Azimut: Sanctuary Wealth completa finanziamento 175 mln dlr

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Sanctuary, società statunitense che opera nel wealth management appartenente al Gruppo Azimut, ha ottenuto un finanziamento di 175 milioni di dollari sotto forma di nota convertibile da parte di fondi gestiti da Kennedy Lewis Investment Management, con sede a New York.

Come annunciato a fine maggio l'utilizzo dei proventi sosterrà la crescita futura e il business plan di Sanctuary nel medio termine, comprese ulteriori operazioni di M&A e investimenti strategici in tecnologia e per l'inserimento di nuovi professionisti.

Sanctuary, parte del Gruppo Azimut dal 2021, è la piattaforma avanzata per i consulenti di nuova generazione con oltre 15 miliardi di dollari di asset under management, contro i 7 miliardi di dollari al momento dell'acquisizione di Azimut.

Attualmente, la rete di Sanctuary comprende 74 società partner e oltre 135 consulenti finanziari in 23 stati americani. (ANSA).