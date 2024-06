Mase, via alle mappe interattive delle colonnine per la Pa

La Piattaforma Unica Nazionale (Pun) dei punti di ricarica per i veicoli elettrici, a disposizione della Pa, si arricchisce di nuove funzionalità: da oggi è online la nuova area riservata alla Pubblica Amministrazione, grazie alla quale sarà possibile accedere a mappe interattive e statistiche utili alla pianificazione di nuove "colonnine". Lo comunica il ministero dell'Ambiente e Sicurezza energetica in una nota. "Regioni ed Enti Locali potranno ora registrarsi e lavorare su un cruscotto che si compone di cinque mappe interattive", si legge nella nota. "Si può visualizzare lo stato di avanzamento dei punti di ricarica, con statistiche sullo storico delle installazioni e la classificazione per potenza, ma anche misurare l'attuale numerosità del parco circolante di vetture elettriche e ibride. Altre mappe permettono un focus specifico sulle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, con indicatori che consentono di analizzare la densità di copertura dei servizi di ricarica".

"La Pun - spiega il ministro Gilberto Pichetto - può essere oggi un efficace alleato delle Pa per pianificare una diffusione uniforme delle colonnine". "Il governo - aggiunge - è impegnato nel creare le migliori condizioni per lo sviluppo della mobilità elettrica, sapendo che molto dipenderà anche dalla capacità amministrativa di sviluppare reti efficienti sul territorio".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA