Giorgetti, 'nuovi fondi per ecobonus auto sono possibili'

"Altri soldi ne potranno arrivare, ma bisogna sempre scegliere dove mettere i soldi". Lo afferma il ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, sull'ipotesi di nuovi fondi destinati all'Ecobonus per l'acquisto di auto elettriche.

"I soldi non sono infiniti, sono limitati e quindi dobbiamo essere in qualche modo molto selettivi", aggiunge Giorgetti rispondendo ai giornalisti a margine di una visita al Point, Polo innovazione tecnologica a Dalmine (Bergamo).



