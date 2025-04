L'indice blue-chip australiano perde quasi il 2% con dazi Trump

Le azioni blue-chip australiane sono scese di quasi il 2% oggi di fronte a dazi statunitensi, uno tra i primi mercati globali a reagire all'annuncio del presidente americano Donald Trump.

L'indice di riferimento delle 200 più grandi società quotate del Paese è sceso dell'1,80% pochi minuti dopo l'apertura, con i trader messi di fronte alle tariffe Usa del 10% sulle esportazioni dell'Australia. I settori dell'energia e dei servizi finanziari sono stati tra i più colpiti tra quelli nell'indice Asx200, con una perdita di oltre il 2%.

In una conferenza stampa che annunciava dazi globali, Trump ha citato l'industria della carne bovina australiana. Sebbene abbia elogiato gli australiani come "persone meravigliose", il presidente americano ha accusato il Paese di vietare la carne bovina statunitense mentre esporta liberamente negli Usa.

L'analista agroalimentare di Anz Bank, Michael Whitehead, ha affermato che l'Australia in un certo senso se l'è cavata con leggerezza: "Il 10% sulla carne bovina australiana al momento è meglio di quanto molte persone si aspettassero, o meno peggio, diciamola così. E presumibilmente il 10% è una cifra che può essere in una certa misura assorbita in diversi punti lungo la filiera. Circa il 4,5% di tutta la carne bovina consumata in America è australiana e in gran parte finisce negli hamburger".

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha affermato che la mossa di Trump "non è stata l'atto di un amico".



