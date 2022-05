Banca Generali: utile di 68,3 milioni (-50%) nei tre mesi

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Banca Generali nei primi tre mesi ha segnato un utile netto di 68,3 milioni (-50%) risentendo dell'andamento dei mercati finanziari che ha portato a una contrazione straordinaria delle commissioni variabili. Il risultato netto ricorrente (al netto delle commissioni variabili, dei ricavi da trading non ricorrenti e di altre poste di natura straordinaria) segna una crescita a 53,2 milioni (+43%). I ricavi totali sono stati pari a 160,8 milioni (-33%) con commissioni nette ricorrenti per 120,0 milioni (+15%).

Le masse totali ammontano a 84 miliardi (+8%) con una raccolta netta nel trimestre di 1,5 miliardi e, da inizio anno (al 30 aprile), di 1,9 miliardi.

Benca Generali conferma la solidità patrimoniale con il CET1 ratio al 16,2% e un payout implicito pari all'84%.

"Un avvio d'anno solido che ha visto crescere tutte le voci più rilevanti nelle attività ricorrenti del nostro business, a conferma dell'efficienza e qualità del lavoro. Le masse continuano ad espandersi su base annuale, così come i flussi di raccolta, grazie al grande lavoro dei nostri banker al fianco delle famiglie ogni giorno accompagnandole nelle sfide per la protezione e diversificazione da variabili di rischio come inflazione e forte volatilità dei mercati. In un clima di incertezza, complessità geopolitiche ed economiche, prudenza gestionale ed efficienza operativa sono state le linee guida che non hanno sacrificato lo sviluppo strategico e commerciale", ha detto l'amministratore delegato Gian Maria Mossa, segnalando che "Le risposte positive che ci arrivano dal mondo dei professionisti e dai tanti nuovi clienti in questa prima parte dell'anno ci rendono fiduciosi nella nostra capacità di continuare a crescere in misura superiore al mercato di riferimento". (ANSA).