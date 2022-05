Salone Risparmio:Trabattoni, la liqudità non resti sui conti

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Di fronte a un'ingente somma di ricchezza parcheggiata sui conti correnti, la sfida del momento "è far sì che le persone utilizzino questa liquidità e non la lascino, in un momento particolarmente inflattivo, a giacere sui conti". Lo sottolinea il presidente di Assogestioni, Carlo Trabattoni, durante la seconda giornata del Salone del Risparmio 2022 al Mico di Milano.

"L'inflazione è una preoccupazione che tutti noi come risparmiatori abbiamo. In più, abbiamo una guerra alle nostre porte che ci destabilizza e innesca un meccanismo di riserva che porta ad accumulare più liquidità nei conti", afferma Trabattoni. L'industria del risparmio gestito "è molto sana: veniamo da un anno straordinario per la raccolta (93 miliardi di euro) e lavoriamo oltre 2.500 miliardi di euro. Una cifra impressionante che significa quanto le persone guardino all'industria del risparmio gestito, e ad Assogesitoni, come un punto saldo per le proprie scelte".

Nel lungo periodo per l'industria del risparmio gestito la sfida è quella di diventare "ancora più centrale nella vita dei risparmiatori", quindi, di "dialogare ancora di più con i cittadini", sostiene il presidente di Assogestioni, evidenziando poi l'importanza dell'innovazione che "dovrà essere la base di quello che vogliamo fare per generare nuove prodotti, ma anche nuovi modelli di comunicazione" (ANSA).