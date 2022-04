Fineco:lancia nuova strategia per crescita risparmio gestito

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Fineco lancia un nuova strategia per l'evoluzione del risparmio gestito. Una soluzione di portafoglio che concentra le migliori strategie passive, ingegnerizzate grazie alle competenze e al motore tecnologico di Fineco Asset Management.

"Non è una virata verso le gestioni passive a discapito di quelle attive ma vuol dire affiancarle" perché " i tempi sono maturi", spiega l'a.d e direttore generale, Alessandro Foti indicando che Fineco "è il primo operatore istituzionale a proporre in Italia una soluzione di questo tipo". La soluzione, a supporto della consulenza che continua a rivestire un ruolo centrale, si basa su un portafoglio di strumenti passivi bilanciati e monitorati su base quotidiana, selezionati in modo da massimizzare la diversificazione. La proposta, ideata per rispondere alle esigenze di una platea di risparmiatori in continua crescita, prevede 6 opzioni con diversi livelli di esposizione azionaria (dal 15% fino un massimo dell'85%) affinché ciascun investitore possa trovare la risposta più aderente al proprio profilo di rischio-rendimento.

Una sorta di "abito su misura" lo definisce Foti che ritiene che che la nuova soluzione di investimento "sia la strada più corretta per cogliere l'opportunità di crescita che l'intera industria ha davanti in questo momento: favoriamo - conclude - lo sviluppo attraverso l'ampliamento del mercato piuttosto che imporre costi supplementari", (ANSA).