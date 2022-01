Allianz: valore del marchio sale a 39 miliardi di euro

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Il valore complessivo del marchio Allianz è aumentato del 12% raggiungendo quasi 39 miliardi di euro. Lo si legge in una nota diffusa dal Gruppo assicurativo in cui viene indicato che il risultato è stato raggiunto "grazie al business Asset Management, con 2.500 miliardi di euro gestiti".

Un dato che, secondo Serge Raffard, Strategy Marketing Distribution Officer del Gruppo, "non solo conferma la forza del brand, ma dimostra anche che Allianz è più che un leader nel settore assicurativo". Il manager ha poi ricordato "l'eccellente rating di forza del marchio nella fascia Aaa", che consentirà al gruppo di utilizzare il proprio marchio come "facilitatore chiave per estendere il business a nuove categorie di attività vicine al business tradizionale". In particolare, "la crescente forza di Allianz, unita alla digitalizzazione, consente una creazione di valore ancor più significativa come società che opera in vari settori, come quello dei servizi finanziari". (ANSA).