Mediolanum: Luca Matassino responsabile Business Dublino

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - E' Luca Matassino il nuovo 'Chief Business Officer? di Mediolanum International Funds, la piattaforma europea di asset management di Mediolanum. Matassino - spiega il Gruppo in una nota - lavorerà presso il quartier generale di Mifl a Dublino e riporterà direttamente all'amministratore delegato Furio Pietribiasi.

"Nel ruolo appena creato - prosegue il Gruppo - la sua priorità sarà quella di dare supporto alla crescita dell'azienda nei suoi mercati principali". Matassino, inoltre, si concentrerà sulla 'Client Experience', lavorando "a stretto contatto" con i propri distributori e i loro consulenti finanziari". L'obiettivo è di "sviluppare prodotti innovativi", di "evolvere le soluzioni di investimento esistenti" e di "definire campagne di comunicazione e marketing interne ed esterne nei mercati chiave".

Matassino avrà inoltre il compito di "monitorare la qualità delle soluzioni di investimento e i relativi risultati rispetto agli obiettivi attesi" utilizzando il "forte investimento dell'Azienda nella digitalizzazione e negli strumenti di analisi".

Il Manager ha iniziato 25 anni fa la sua carriera nella distribuzione dei beni di largo consumo con Kraft. Più di recente è stato responsabile vendite della compagnia assicurativa Eurovita, di proprietà del Private Equity Cinven.

Matassino è stato anche direttore esecutivo di Ubs Asset Management, guidando il team di distribuzione in Italia, dopo un'esperienza come direttore vendite di Fidelity International.

(ANSA).