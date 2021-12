Banca Generali: a novembre 810 mln raccolta, 6,8 mld 11 mesi

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Banca Generali chiude novembre con una raccolta di 810 milioni di euro, un valore doppio rispetto allo scorso anno e in crescita del 34% rispetto alla media mensile da inizio 2021. I flussi si sono indirizzati quasi interamente verso soluzioni gestite (595 milioni nel mese) o amministrate.

La raccolta complessiva da inizio anno ha superato i 6,8 miliardi (+34%), sfiorando già con un mese di anticipo il target per l'intero anno recentemente rivisto al rialzo. Le soluzioni gestite hanno raggiunto i 4,6 miliardi (+88%), rappresentando il 67% del totale contro il 48% dello scorso anno. Le masse in Consulenza Evoluta si sono attestate a 7,1 miliardi (+22% anno su anno) con una variazione positiva di 137 milioni nel mese.

"Un altro mese di forte raccolta che ci proietta verso nuovi record di flussi", sottolinea l'a.d e direttore generale Gian Maria Mossa. "Sebbene non manchi una certa incertezza per l'evoluzione della pandemia, guardiamo - aggiunge Mossa - con ottimismo alle prossime settimane per chiudere al meglio quello che si profila come il miglior anno nella storia della banca con risultati superiori alle nostre stesse aspettative". (ANSA).