Risparmio: Assoreti, a novembre raccolta per 3,2 miliardi

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - A novembre, i dati rilevati da Assoreti indicano una raccolta netta positiva per le reti di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, pari a 3,2 miliardi di euro, evidenziando un aumento del 13% rispetto a novembre 2019.

Da gennaio, le reti realizzano una raccolta netta pari a 37,7 miliardi di euro con una crescita del 22,4% rispetto allo stesso periodo del 2019. L'attività mensile si concentra fortemente sui prodotti del risparmio gestito sui quali vengono realizzati volumi di raccolta netta (3,2 miliardi) più che triplicati rispetto al mese precedente ed in crescita del 60% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso; quasi stabile la componente amministrata (-21 milioni) in ragione del bilanciamento tra titoli e liquidità.

"Nel mese evidenziamo importanti investimenti netti sul risparmio gestito secondo una logica di protezione attiva dei portafogli; si rafforza il rapporto di fiducia tra consulente finanziario e cliente, con una raccolta totale già superiore a quanto concretizzato nell'intero 2019", afferma Marco Tofanelli, segretario generale dell'Associazione. (ANSA).