Kryalos (Blackstone) vende immobile a Milano per 119 milioni

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - La società di gestione del risparmio Kryalos annuncia che All Star, fondo immobiliare chiuso promosso da Blackstone, ha perfezionato la cessione di un asset ad uso uffici nel quartiere Porta Romana di Milano a Macquarie Asset Management per circa 119 milioni di euro.

L'immobile, si legge in una nota, risale agli inizi del '900, si estende su 20.600 metri quadrati ed è interamente affittato ad uso uffici. Acquistato dal fondo All Star nel marzo 2017, è stato completamente ristrutturato nel 2020 e ha ottenuto la certificazione Breeam 'Very Good'.

L'Italia, spiega la nota, continua a rimanere un mercato centrale per Blackstone Real Estate. "Il mercato immobiliare in Italia continua a registrare buone performance, soprattutto nel caso di Milano, che sta guidando la rigenerazione urbana, aumentando così il suo potenziale in termini di ulteriore crescita. C'è una forte domanda di spazi uffici, soprattutto se caratterizzati da una posizione strategica e alti standard in termini di efficienza e sostenibilità, come nel caso di questo asset", ha dichiarato l'ad di Kryalos, Paolo Bottelli. (ANSA).