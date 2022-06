Casa: notai,evento 23 giugno a Como su immobili da costruire

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - A tre anni dall'entrata in vigore della riforma della normativa sull'acquisto degli immobili in costruzione - un decreto legislativo del 2019 - il Consiglio nazionale del Notariato organizza, insieme al Consiglio notarile dei distretti riuniti di Como e Lecco, giovedì 23 giugno dalle 15.30 alle 19 a Como (in via Rusconi, 27), il convegno "Immobili da costruire, itinerari dell'attività negoziale notarile", a cui parteciperà, tra gli altri, il nuovo presidente del Consiglio nazionale della categoria professionale Giulio Biino. L'evento, recita una nota, "sarà l'occasione per presentare una serie di soluzioni operative rispetto ai casi che più frequentemente si verificano in occasione delle compravendite di immobili da costruire, che a partire dal 2019 vedono nel notaio la figura di garanzia per assicurare la sicurezza giuridica delle transazioni", poiché "la riforma ha anticipato per gli immobili da costruire il controllo di legalità del notaio, sin dalla fase della stipula del contratto preliminare e previsto l'obbligo di procedere alla pubblicità dello stesso attraverso la trascrizione nei pubblici registri, consentendo così all'acquirente la speciale tutela prevista dalla legge", si legge, infine. (ANSA).