Mediobanca: guida club deal per rilevare immobile da 243 mln

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Kryalos Sgr ha concesso un periodo di esclusiva a un club deal di investitori istituzionali e individui privati coordinato da Mediobanca per la vendita dell'immobile di via Montebello 18 a Milano, per un valore pari di 243 milioni di euro.

L'offerta di Mediobanca è stata giudicata, nell'ambito di un beauty contest, quella maggiormente competitiva. Il closing è previsto entro luglio 2022.

Appartenente al fondo Arete, gestito da Kryalos SGR e sottoscritto da veicoli riconducibili a Blackstone, l'immobile ha una superficie di oltre 30.000 mq su otto piani fuori terra ad uso uffici e due piani interrati.

Il palazzo, situato nel cuore della città di Milano, tra il centro storico ed il business district di Porta Nuova, è in locazione a Intesa Sanpaolo e sarà gestito dal fondo Milan Trophy RE Fund 4 di Kryalos SGR, sottoscritto dal club deal coordinato da Mediobanca.

"Questa quarta operazione immobiliare a Milano con la formula del club deal conferma l'attrattività del real estate di alto profilo per la clientela Ultra-high-net-worth - commenta Angelo Viganò, head of Mediobanca Private Banking -. A maggior ragione in un momento di crescente pressione inflattiva, gli investimenti in immobili di prestigio a reddito rappresentano una soluzione di investimento finalizzata alla protezione e valorizzazione del patrimonio." "L'operazione testimonia l'esclusiva capacità di Mediobanca, grazie al lavoro del team di advisory dedicato al real estate, di identificare immobili di prestigio con locatori di qualità, strutturando e seguendo l'intero processo di acquisizione secondo le best practice di mercato", commenta Dino Gioseffi, coverage larg corp & head of real estate di Mediobanca. (ANSA).