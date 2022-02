Superbonus: filiera costruzioni, modificare cessione credito

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - La Filiera delle costruzioni e i Consigli nazionali delle professioni direttamente coinvolte nel comparto (la Rete delle professioni tecniche, ma anche la Fondazione Inarcassa, l'organismo attivo sui temi della professione della Cassa di previdenza degli architetti e degli ingegneri) "ribadiscono la propria contrarietà alla forte limitazione della cessione del credito degli incentivi per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici", in primis il Superbonus 110% e invocano "la necessità di dare una risposta immediata, forte e unitaria al tentativo di bloccare un meccanismo che, dopo tanti anni di sofferenza, a partire dalla crisi del 2008, sta finalmente rilanciando il settore delle costruzioni, che, come ben sappiamo, ha, tra l'altro, un impatto eccezionale sul Pil, sull'occupazione, sull'economia, sulla salute e sulla sicurezza dei cittadini". Lo si legge in una nota, a seguito della riunione della Filera il 9 febbraio, in vista del Consiglio dei ministri ordierno. (ANSA).