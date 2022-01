Immobiliare:Confedilizia, insieme a costruzioni vale 30% Pil

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - "Il settore immobiliare, unito a quello delle costruzioni, rappresenta il 30 per cento del prodotto interno lordo italiano. Peraltro, politiche sbagliate hanno portato negli ultimi dieci anni, a una perdita di valore delle abitazioni stimabile in quasi 1.200 miliardi di euro in termini reali". Lo ha detto il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, intervenendo al Re Italy Winter Forum 2022 organizzato da Monitorimmobiliare.

"Questi dati dimostrano che occorre un cambio di rotta, liberando il comparto dagli eccessi vincolistici e fiscali che lo frenano e perseguendo l'obiettivo di una reale tutela del diritto di proprietà nei rapporti di locazione", ha aggiunto Spaziani Testa. "Solo così il mattone, fatto di grandi operatori e di una proprietà diffusa di cui dobbiamo andare orgogliosi, potrà tornare a essere quel motore di sviluppo, crescita e occupazione che è sempre stato". (ANSA).