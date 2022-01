Immobiliare: Rovere, serve sviluppo asset class residenziale

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Nel 2022 la priorità per il settore immobiliare "è lo sviluppo di un'asset class residenziale in Italia". A dirlo è la presidente di Confindustria Assoimmobiliare, Silvia Rovere, durante il RE Italy Winter Forum 2022.

Confindustria Assoimmobiliare chiede che ci sia "la massima attenzione presso le istituzioni verso l'asset class residenziale, con l'obiettivo di farla rientrare nell'agenda della politica economica del Governo". I dati del 2020, spiega Rovere, dimostrato "quanto sia significativo il gap da colmare in termini di investimenti professionali nel settore residenziale nel nostro Paese". In Europa gli investimenti in questo comparto "hanno superato i 40 miliardi di euro e la quota attribuibile all'Italia è di soli 500 milioni. Sono 18 i miliardi investiti in Germania, 11 nel Regno Unito e 5 in Francia".

L'impatto di questa situazione "si ripercuote innanzitutto sull'offerta di residenziale in locazione che oggi rappresenta il motivo di maggior disallineamento", afferma la presidente di Assoimmobiliare, sottolineando che "permane l'assenza di una politica economica che favorisca l'investimento nel residenziale in locazione e non si tratta solo di intervenire da un punto di vista fiscale, perché per colmare questo gap tra domanda e offerta è necessario avere chiare politiche per favorire la sostituzione edilizia, soprattutto per centrare gli obiettivi imposti dalla direttiva europea in tema di transizione green degli immobili". (ANSA).