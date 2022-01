Borgosesia: integra Baec nella controllata Real Estate

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Borgosesia Real Estate (investimenti nel residenziale) annuncia l'integrazione di Baec, società da vent'anni nella consulenza tecnica per il real estate, nella propria gestione immobiliare. L'integrazione dei professionisti sarà concretizzata nel corso del mese di gennaio e contribuirà al rafforzamento del team di gestione immobiliare avviato da Borgosesia.

Borgosesia Real Estate è una divisione del gruppo Borgosesia, quotato su Euronext Milan di Borsa Italiana, che conferma i livelli di crescita "in vista dei significativi investimenti di rigenerazione urbana previsti in pipeline". L'integrazione dei professionisti sarà concretizzata nel corso del mese di gennaio e contribuirà al rafforzamento del team di gestione immobiliare avviato da Borgosesia. "Si tratta di una importante integrazione per la nostra divisione Real Estate - ha dichiarato Davide Schiffer, amministratore delegato del gruppo Borgosesia - che consente sin da subito di disporre di competenze tecniche di alto profilo per la gestione dei tanti investimenti e progetti residenziali in corso. Le nuove risorse andranno a sostenere la forte crescita che a livello di Gruppo abbiamo già registrato con le vendite immobiliari nell'ultimo semestre". (ANSA).