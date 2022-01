Renovars: gruppo guarda a Borsa, Vettore Ad per real estate

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Il gruppo Renovars, al quale fa capo Facile Ristrutturare, guarda alla quotazione in Borsa, dopo un 2021 con un fatturato consolidato salito a 300 milioni contro gli 80 milioni del 2020. Lo hanno annunciato i fondatori e azionisti di controllo Giovanni Amato e Loris Cherubini, in occasione della nomina a presidente e amministratore delegato della neocostituita Renovars Real Estate, di Bruno Vettore, già ai vertici di Gabetti, Grimaldi, Tecnocasa, Pirelli Real Estate.

Renovars, nata nel 2018, è la holding di controllo di un gruppo di dieci società specializzate nei servizi per la casa: tra le principali controllate Facile Ristrutturare, Facile Immobiliare, Compara Facile, Advertoo , Credito Facile, Serramenti.it , Home Design.it e Casa Tua, joint-venture con Leroy Merlin.

Lo sbarco in Borsa è previsto entro il 2024.

"Il settore immobiliare - ha detto Vettore - è ancora oggi uno dei motori trainanti dell'economia italiana rappresentando una fetta del 20% del Pil nazionale. Ed è anche uno dei settori che ha resistito meglio alla crisi dovuta alla pandemia con 700 mila compravendite chiuse nel corso del 2021. Ed il triennio 2022-2024 sarà certamente un altro periodo di forte crescita per il settore". (ANSA).