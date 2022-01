Immobiliare: Engel & Völkers, superato il miliardo di ricavi

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Ricavi cresciuti del 39% rispetto all'anno scorso, con un fatturato che tocca gli 1,27 miliardi di euro per Engel & Völkers, società specializzata nell'immobiliare di pregio. La società ha intermediato immobili per un valore di circa 40 miliardi, in crescita rispetto ai 27 miliardi del 2020.

In generale, il mercato immobiliare globale è in ripresa e l'Italia ha registrato una crescita record totale del 55% passando da 43.9 milioni del 2020 a 67.9 milioni nel 2021 per quel che riguarda la società tedesca. "Il 2021 è stato un anno record per Engel & Völkers, grazie all'elevata domanda di immobili di pregio e al proseguimento della nostra strategia aziendale. La forte crescita del Gruppo deriva dall'eccellente formazione degli agenti, dall'alto livello di professionalità e dall'intensificazione della nostra attività nei mercati di prima e seconda casa in tutto il mondo, nonché dal continuo investimento nella nostra piattaforma digitale", ha dichiarato Sven Odia, Ceo di Engel & Völkers. (ANSA).