Immobiliare: Aedes, nuove linea guida per Budget 2022

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Il consiglio di amministrazione di Aedes ha approvatole linee guida del Budget 2022. Lo si legge in una nota del gruppo immobiliare quotato in Piazza Affari, nel quale si ricorda che "come già comunicato il 14 novembre, il Cda ha preso atto dei ritardi riscontrati nell'implementazione di alcune azioni previste dal Piano Industriale 2020-2026, in particolare in relazione ai mancati incassi attesi dalla dismissione del portafoglio immobiliare, compensati dai minori ammortamenti del debito finanziario a seguito delle disposizioni governative in materia di moratoria e al ritardo nell'avvio dello sviluppo del progetto Caselle Open Mall che ha comportato minori investimenti".

Il CdA ha quindi individuato e approvato alcuni correttivi "che prevedono il mantenimento di immobili già in portafoglio in luogo della loro cessione, e l'investimento in portafogli immobiliari a reddito, già individuati. In particolare, gli obiettivi fissati per il 2022 prevedono ricavi da locazione e affitto non inferiori a 17,6 milioni e un margine operativo lordo positivo, con un ulteriore attività di contenimento dei costi, diretti e indiretti, già avviata nel 2020.

Il gruppo ricorda che nel Documento di Registrazione di cui all'Aumento di Capitale concluso nello scorso mese di aprile, le azioni sopra menzionate potrebbero portare in positivo il risultato d'esercizio 2022. In caso di mancato raggiungimento di alcuni degli obiettivi fissati con le linee guida del budget, la società considererà "ulteriori azioni alternative che prevedono, in particolare, la dismissione di parte del patrimonio immobiliare". (ANSA).