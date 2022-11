Da Poste webinar su smart building ed efficienza energetica

"Efficienza energetica e smart building" è il webinar che Poste Italiane organizza mercoledì 30 novembre sul livello di maturità tecnologica dell'architettura digitale. Sarà Piero Speranza, project manager dei progetti di efficientamento energetico e smart building nell'ambito immobiliare dell'azienda, ad approfondire il concetto dello smart building, che significa guardare all'edificio nel complesso del suo ecosistema, tenendo conto di tutti i fattori coinvolti sia sotto l'aspetto strutturale che abitativo. Oltre alle fondamentali tematiche energetiche è necessario infatti considerare anche il comfort degli spazi, la sicurezza degli impianti e la salute degli occupanti. Al fine di incrementare il livello di maturità tecnologica dell'architettura digitale servono soluzioni integrate e modulari, interoperabili e che possano dialogare tra loro, basate su automazione, IOT, impianti digitali, sistemi di AI e che porteranno alla creazione di vere e proprie smart city.

Gli edifici che vengono costruiti secondo le logiche dello smart building sono uno strumento concreto per il risparmio energetico e la decarbonizzazione.

E' possibile iscriversi al webinar gratuito dalla sezione web di Educazione Digitale https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html. "Anche questo webinar - spiega Poste in una nota - colloca l'azienda come guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e innovazione". Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l'hashtag #educazionedigitale, nella sezione web di Educazione Digitale e nella sezione storie di Instagram.