Poste Italiane: con Seguimi e Fermoposta soluzioni per tutti

Poste Italiane offre diverse soluzioni di consegna dedicate ai clienti che hanno l’esigenza di indirizzare la corrispondenza per un breve o lungo periodo oppure che non vogliono più riceverla a casa o in ufficio. È disponibile Seguimi il servizio per privati e imprese, attivabile sia da ufficio Postale che online, specifico per chi cambia indirizzo ed ha l’esigenza di reinoltrare la posta al nuovo recapito, in Italia o all’estero. Per chi invece cerca delle soluzioni alternative al recapito presso indirizzi personali, può optare per il servizio Fermoposta, che permette di ricevere la corrispondenza presso l’ufficio postale abilitato più comodo in totale privacy e di ritirarla presso lo sportello negli orari di apertura dell’ufficio. Caselle postali è il servizio dedicato a chi non ha un recapito fisso oppure preferisce non ricevere corrispondenza e pacchi a casa. In questo caso Poste Italiane offre la possibilità di noleggiare una casella postale personale, un piccolo spazio fisico, numerato e chiuso a chiave, posizionato all’interno di un ufficio postale, che permette di ritirare la corrispondenza in qualsiasi momento durante l’orario di apertura dell’ufficio postale.