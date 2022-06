Poste:novità e caratteristiche libretti risparmio per minori

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Avvicinare i più piccoli al mondo del risparmio, offrendo loro la possibilità di iniziare a operare autonomamente. Questa la finalità del Libretto di risparmio postale dedicato ai minori di età, nato nel febbraio 2003, che adesso si arricchisce di novità e nuove caratteristiche. Il Libretto Minori, spiega Poste Italiane in una nota, "può essere aperto anche in forma dematerializzata oltre che in forma cartacea. Il genitore o il tutore possono aprire il libretto e operare, nei limiti previsti nel foglio informativo in vigore".

Il Libretto Minori, prosegue la nota, "è un prodotto di risparmio emesso da Cassa depositi e prestiti e collocato in esclusiva da Poste Italiane, può essere intestato esclusivamente ai minori di età e ogni minore può essere intestatario di un solo Libretto". Sono state individuate tre fasce di età, con tre diversi livelli di autonomia per i piccoli risparmiatori: IO Cresco, dedicato ai bambini tra zero e 12 anni, con versamenti e prelievi consentiti solo al genitore o al tutore; IO Conosco, dedicato ai ragazzi tra 12 e 14 anni compiuti, con versamenti e prelievi consentiti anche al minore fino a 30,00 euro al giorno e 250,00 euro al mese; IO Capisco, dedicato ai ragazzi tra 14 e 18 anni, che consente di effettuare versamenti e prelievi anche ai ragazzi, con il limite di 50 euro al giorno e 500 al mese.

Per il Libretto Minori distinto per le tre fasce di età è prevista la possibilità per il genitore o per il tutore di richiedere la Carta IO, per consentire il prelevamento di contante presso Up e Atm da parte del minore. Poste ricorda inoltre che il Libretto di risparmio per i minori è garantito dallo Stato Italiano, non sono previsti costi di apertura, chiusura o gestione, eccetto gli oneri di natura fiscale.

(ANSA).