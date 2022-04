Poste: servizio per gestire conti e carte altri intermediari

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Tutti i clienti di Poste Italiane che accedono in App BancoPosta possono ora aderire al nuovo servizio BancoPosta Open, per avere le comodità di visualizzare tutti i propri conti di pagamento accessibili online (conti correnti e carte) in un'unica App. E' quanto si legge in un comunicato di Poste Italiane che spiega come grazie al servizio di informazione sui conti (AIS - Account Information Service) di BancoPosta Open, i titolari di un conto corrente BancoPosta, di un Libretto Smart e/o Carta prepagata Postepay possono visualizzare in App BancoPosta anche i conti correnti e le carte di pagamento, accessibili online e detenuti presso altre banche o prestatori di servizio di pagamento, attraverso l'inserimento delle rispettive credenziali di sicurezza, senza passare da un'App all'altra e con la sicurezza di Poste Italiane. Inoltre, spiega ancora Poste, sempre utilizzando l'App BancoPosta gli stessi clienti possono aderire anche al servizio di disposizione di ordini di pagamento (PIS - Payment Initiation Service) di BancoPosta Open, che consente ai clienti di inizializzare bonifici a valere sui diversi conti di pagamento collegati in App BancoPosta tramite il servizio AIS. Infine, in App BancoPosta è disponibile anche una specifica sezione, "La tua liquidità", per una vista d'insieme sulla liquidità presente sui conti correnti BancoPosta, Libretti di Risparmio Postale e carte di pagamento PostePay. Tale vista può essere ampliata dal cliente, tramite apposita abilitazione, anche alle informazioni relative ai conti di pagamento detenuti presso i diversi intermediari, previa adesione al servizio BancoPosta Open.

