Poste: anche Carta Postepay Evolution diventa ecosostenibile

All'interno della strategia di PostePay Spa che prevede la conversione delle carte di pagamento fisiche verso materiali a basso impatto ambientale, anche le carte Postepay Evolution verranno progressivamente rinnovate e rese ecofriendly.

L'iniziativa segue la realizzazione della Carta ecosostenibile Postepay Green dedicata ai ragazzi da 10 a 17 anni e conferma l'attenzione e l'impegno dell'azienda nelle politiche «ESG» (Environmental, Social and Governance) del Gruppo Poste finalizzate alla tutela ambientale.

La conversione delle Postepay Evolution avrà un impatto particolarmente efficace, visto che ad oggi le carte emesse sono oltre 8,4 milioni. Dotata di codice IBAN, la Postepay Evolution offre i principali servizi finanziari tra cui bonifici e postagiro, accredito dello stipendio o della pensione, domiciliazione delle utenze, pagamento bollettini, F24, bollo auto. La carta è abilitata ai pagamenti in tutti i punti vendita fisici e online (in Italia e all'estero) convenzionati Mastercard. Nei punti vendita può essere utilizzata per i pagamenti anche in modalità contactless avvicinando semplicemente la carta al POS dell'esercente, anche tramite smartphone con Google Pay e Apple Pay oppure con Codice Postepay inquadrando dall'App il QR Code esposto negli esercizi abilitati.

Postepay Evolution è abilitata al prelievo "cardless", che consente di prelevare contanti dagli ATM Postamat utilizzando l'App Postepay dal proprio smartphone in alternativa alla carta.