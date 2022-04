Poste: nella flotta in arrivo 4mila nuovi mezzi green

Nel corso del 2022 oltre 4.000 mezzi completamente elettrici entreranno a far parte della flotta di Poste Italiane, che entro il 2023 sarà composta da 27.800 veicoli a ridotto impatto ambientale, dei quali 5.800 elettrici, 7.200 ibridi e 14.800 a basse emissioni. E' quanto spiega Poste in una nota sottolineando come il rinnovamento della flotta aziendale, la più grande d'Italia, avanzi "a pieno ritmo verso l'obiettivo di carbon neutrality". Il parco mezzi, spiega ancora l'azienda, è dotato di grande autonomia e si appoggia su una infrastruttura che arriverà a contare 5.800 colonnine di ricarica. "Intanto - si legge - fanno già parte della flotta anche le nuovissime cargo bike a pedalata assistita, munite di mini container per il trasporto delle merci, per consegne sempre più sostenibili nel rispetto del territorio e dell'ambiente".

Poste evidenzia inoltre come la sostenibilità ambientale sia uno dei punti cardine dell'azienda, "avvalorato nel piano strategico Sustain & Innovate Plus 2024 che prevede il traguardo delle zero emissioni entro il 2030. In questo quadro si inserisce il piano di rinnovamento della flotta con mezzi ecologici, un progetto all'insegna della sostenibilità e dell'innovazione che ha già portato alla nascita dei centri full green di Imperia, dove sono impiegati 31 mezzi a impatto zero, e Viareggio, dove ne sono impiegati 28. Quest'ultima è stata la città pilota della nuova modalità di recapito ecologica".