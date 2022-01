Poste: educazione digitale su sicurezza nello smart working

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Poste ha organizzato nell'ambito del progetto di Educazione Digitale un percorso tematico gratuito per approfondire le tematiche relative alla sicurezza nello smart working, nel contesto sociale attuale in cui gli strumenti e device digitali sono costantemente a nostra disposizione. Con la diffusione del lavoro da remoto, spiega Poste, è diventato sempre più importante adottare alcune precauzioni per tenere sicuri e protetti sia i dati personali che quelli aziendali. Con questa iniziativa l'azienda intende "fornire alla cittadinanza gli strumenti utili a gestire dati, documenti, connessioni, dispositivi tecnologici e poter così cogliere appieno le opportunità offerte dall'evoluzione digitale". È possibile partecipare gratuitamente ai webinar di Educazione Digitale iscrivendosi al link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html dove consultare il calendario degli appuntamenti e numerose pillole video, dedicate al mondo digitale. (ANSA).