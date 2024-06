Le Borse in Asia frenano, Tokyo (-1,8%) registra il calo maggiore in un mese con gli investitori che preferiscono vendere preoccupati per le turbolenze politiche in Francia e temono che si possano estendere al resto d'Europa.

Seul ha chiuso in calo dello 0,5%, Shanghai perde lo 0,6%, tiene Hong Kong (+0,14%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA