Da Poste Italiane concorso con il Libretto Smart

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Fino al 31 dicembre Poste Italiane mette in palio una Bici Elettrica Atala E-Spike 7.1 nell'ambito del concorso "Associazione Vincente″. Per partecipare, spiega Poste in una nota, si deve compilare un form di registrazione (inserendo nome, cognome e codice fiscale) e associare per la prima volta il codice Iban del proprio conto bancario al Libretto Smart, sia sul sito poste.it, oppure presso gli uffici postali o mediante app BancoPosta. Con l'app è possibile abilitare il proprio Libretto Smart direttamente dalla sezione "Buoni e Libretti", cliccando su "Gestisci" e selezionando "Ricevi Bonifici". A questo punto basta selezionare "Associa IBAN" e inserire i dati del conto corrente bancario. La seconda condizione di partecipazione al concorso prevede di effettuare un bonifico bancario sul libretto di almeno 1.000 euro, con l'accredito entro il 31 dicembre 2021. L'estrazione dei premi avrà luogo al termine del concorso, entro il 31 gennaio 2022, alla presenza di un notaio. (ANSA).