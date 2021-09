Poste: carnet prepagati per spedire pacchi in uffici postali

(ANSA) - ROMA, 21 SET - E' possibile acquistare i carnet prepagati Poste Delivery, blocchetti di Lettere di Vettura prepagate disponibili in diversi tagli da 5, 10, 20, 30, 40, 50 e 100 pezzi, presso tutta la rete degli uffici postali di Poste Italiane. Ciascuna Lettera di Vettura ha la scadenza riportata sul fronte. E' quanto si legge in una nota di Poste Italiane, che spiega come "il prezzo della singola spedizione sia più vantaggioso rispetto al prezzo dell'acquisto dell'invio singolo, con un risparmio crescente in base al numero delle Lettere di Vettura acquistate". Sono disponibili, spiega Poste, due tipologie di carnet: la soluzione più economica, Poste Delivery Standard, per spedizioni fino a 20 kg e con recapito in Italia in 4 giorni lavorativi, oppure la spedizione più veloce, Poste Delivery Express, per pacchi di peso fino ai 30 Kg con consegna in 1-3 giorni lavorativi. Le Lettere di Vettura prepagate possono essere utilizzate per spedire presso gli uffici postali abilitati, oppure si può richiedere il ritiro a domicilio senza oneri aggiuntivi su tutto il territorio nazionale. Per monitorare la spedizione è possibile utilizzare la funzione Cerca Spedizioni online, sul sito www.poste.it, inserendo il codice della spedizione, oppure utilizzare l'App Ufficio Postale, accedendo alla sezione "Cerca spedizioni" o chiamando il numero verde 803.160. (ANSA).