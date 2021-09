Poste: Assistente Digitale attivo anche per servizio PosteID

(ANSA) - ROMA, 07 SET - I cittadini che attivano il servizio PosteID abilitato a SPID di Poste Italiane possono richiedere assistenza e supporto anche tramite l'Assistente Digitale Poste, attivo sul canale telefonico e web sette giorni su sette, 24 ore su 24. E' quanto si legge in una nota di Poste. L'Assistente Digitale utilizza un avanzato sistema di intelligenza artificiale, spiega l'azienda in una nota, risponde ai cittadini tramite il numero verde 800.007.777, oppure via web aprendo la chat dal sito posteid.poste.it. tramite cui i clienti potranno, ad esempio, ricevere informazioni sullo stato della propria pratica e sulle diverse modalità di attivazione del servizio.

Se chi richiede SPID è già cliente di Poste Italiane, quale possessore di una carta Postepay o di un conto Bancoposta, ed è già registrato al sito poste.it, l'Assistente Digitale suggerisce di utilizzare la modalità di attivazione più indicata al suo profilo tra l'utilizzo del lettore bancoposta o di un numero securizzato a seconda dell'utente. In questo modo, prosegue la nota, è possibile attivare SPID da casa senza la necessità di recarsi in ufficio postale. Nel caso in cui invece sia necessario attivare SPID presso l'ufficio postale, i clienti potranno prenotare il proprio turno allo sportello sempre tramite l'Assistente Digitale, attivo anche su WhatsApp al numero 371.5003.715. Poste spiega inoltre che dal suo lancio ad oggi l'Assistente Digitale ha già indirizzato più di 15 milioni di contatti via telefono, web e Whatsapp, interagendo in linguaggio naturale sia verbale che scritto, "contribuendo a migliorare la qualità dell'assistenza clienti di Poste Italiane". (ANSA).