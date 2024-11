Cassa dottori commercialisti stima 715 milioni d'avanzo nel 2025

Nel 2025 la Cassa dottori commercialisti (Cdc) "stima un avanzo di amministrazione pari a oltre 715 milioni" e, alla fine del prossimo anno, i professionisti associati "ammonteranno a 75.007, in aumento dell'1,1%, rispetto alla previsione aggiornata a fine 2024, con un rapporto iscritti/pensionati atteso, sempre al termine del 2025, pari a 5,6". L'assemblea dei delegati dell'Ente previdenziale privato ha approvato, a Roma, il budget 2025 e la seconda revisione di budget del 2024.



Inoltre, fa sapere la Cdc, "la seconda revisione del budget 2024 include la stima di un avanzo di amministrazione pari a 834 milioni, con incremento netto pari al 18,1%, rispetto alla precedente stima di aprile (+128 milioni)", che, si precisa, "è interamente destinato alle riserve istituzionali di patrimonio netto, di cui il 96% per le prestazioni previdenziali e il 4% per quelle assistenziali".



Il presidente Ferdinando Boccia dichiara che i numeri dei budget varati stamani "dimostrano l'impegno della Cassa nella costruzione di un sistema previdenziale equo e sostenibile. Un risultato coerente con la missione dell'Ente e in continuità con la consiliatura appena conclusa", prosegue, con riferimento al recentissimo passaggio del testimone da parte dell'ex numero uno dell'Ente Stefano Distilli.



Nel 2025, va avanti, "è previsto ancora un incremento delle risorse destinate alle misure assistenziali che raggiungeranno i 36,5 milioni, grazie alla sempre maggiore attenzione verso il welfare strategico". E, per Boccia, "una delle sfide più importanti per il nostro Ente è quella di sostenere sempre più i giovani iscritti, attraverso iniziative che promuovano le aggregazioni e la crescita professionale", tanto che "in quest'ottica abbiamo definito anche una strategia di 'asset allocation' destinata al mercato italiano", chiosa il presidente.



