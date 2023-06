Costantini (Cna), Bretella in Appennino bolognese tema nazionale

(ANSA) - BOLOGNA, 05 GIU - Sul fronte della viabilità quello della Bretella in Appennino "sarà un tema di dimensione nazionale". Ne è convinto il presidente della Cna, Dario Costantini che oggi ha incontrato le aziende della collina bolognese - Piquadro, Metalcastello, Comur e Palmieri Group - e la cui associazione, insieme alle altre associazioni di categoria e agli stakeholder del territorio scriverà un documento comune indirizzato a Governo e Regione in cui si solleciterà questa infrastruttura.

"Ho incontrato imprese di grande eccellenza - osserva il numero uno nazionale di Cna in una nota - che vogliono restare in questo territorio ed è una fortuna, perché senza di loro e tante altre come loro l'Appennino perderebbe tanta ricchezza sia economica che sociale. Ho sentito dalla loro voce e ho anche provato direttamente quanto i collegamenti tra la montagna e la pianura siano difficoltosi per chi deve raggiungere l'Alta valle del Reno. Porterò questi temi e questi problemi ancora di più all'attenzione del Governo e delle forze politiche nazionali perché - conclude - dia una risposta positiva alle richieste delle imprese".

All'incontro con Costantini, accompagnato dai vertici di Cna Bologna a partire dal presidente, Antonio Gramuglia, ha preso parte, tra gli altri l'assessore regionale a Welfare, Politiche giovanili, Montagna e aree interne, Igor Taruffi secondo cui, come si legge ancora nella nota, "la Regione non è assolutamente contraria alla Bretella tra la valle del Reno e del Setta. Nel piano regionale non è prevista, ma questo non sarebbe un problema, non ci sono preclusioni verso questa infrastruttura. Il tema - argomenta - è semplicemente se ci sono i fondi per finanziarla e questo lo può decidere il Ministero delle Infrastrutture da cui dipende l'Anas. Insomma - chiosa Taruffi - è il Governo che deve decidere se l'opera si deve e si può fare". (ANSA).