Fiepet-Confesercenti, 1 giugno sia festa del gelato artigianale

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Il primo giugno diventi 'Festa Nazionale del Gelato Artigianale Italiano'. È quanto chiede Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio e Segretario generale dell'Associazione Italiana Gelatieri (Aig), che per questo ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

"Negli ultimi anni è stato registrato da tutti gli osservatori economici e di settore il grande successo del gelato artigianale italiano, apprezzato per il suo gusto e per le sue proprietà nutritive e salutari. Un'affermazione anche in termini numerici, come confermato dai recenti dati: In Italia le vendite hanno raggiunto nel 2022 i 2,7 miliardi di euro tra gelaterie, pasticcerie e bar con gelato, in crescita del 16% rispetto al 2021 (2,3 miliardi nel 2021 e 1,85 miliardi nel 2020); mentre in Europa i 9,83 miliardi di euro nel 2022 contro gli 8,7 del 2021", spiega Pica che parla di "numeri importanti raggiunti anche grazie al grande lavoro di promozione e valorizzazione fatto dai maestri gelatieri italiani, da tutta la filiera e dall'Associazione Italiana Gelatieri (Aig). Un prodotto, quindi, entrato ormai a pieno titolo a far parte delle eccellenze del nostro made in Italy, e che riteniamo meriti di essere celebrato con la 'Festa Nazionale del Gelato Artigianale Italiano' da istituire il primo Giugno".

Come Aig, conclude, "ci siamo posti come capofila di questa iniziativa, ed abbiamo scritto al Presidente della Repubblica Sergio Matterella, al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai ministri competenti, affinché ci sia sensibilità e attenzione da parte delle Istituzioni per questa giornata celebrativa. Un tributo al gelato, uno dei fiori all'occhiello del comparto enogastronomico italiano". (ANSA).