Turismo: Confartigianato, flussi a Firenze come ante Covid

(ANSA) - FIRENZE, 27 DIC - Per i flussi turistici "siamo tornati tranquillamente ai livelli pre-Covid". Lo afferma Irene Floris, presidente di Confartigianato Turismo Firenze, secondo cui a favorire la ripresa ci sono i prezzi dei voli che "sono sì più alti rispetto al 2019, ma molto meno rispetto alla scorsa estate" mentre "trovare un appuntamento per rinnovo del passaporto, su commissione dei nostri clienti, è diventato veramente difficile".

I fiorentini per Natale hanno optato "per mete più vicine - spiega Floris -: le città d'arte, Venezia e Roma su tutte, e poi la montagna, sia appenninica sia alpina, sempre più richiesta".

Per il Capodanno, invece, le destinazioni estere vanno per la maggiore: "La scelta ricade sull'Egitto, con la crociera su Nilo e Mar Rosso, e la Giordania, entrambe mete estere ma raggiungibili con poche ore di volo". I più giovani, spiega ancora Floris, "mi hanno chiesto di programmare il Capodanno con mete più a lungo raggio come il Sud Est asiatico, Thailandia, Vietnam e Filippine". (ANSA).