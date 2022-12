Manovra: da tetto contante a pensioni e Rdc, le proposte M5s

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Stop all'innalzamento del tetto del contante a 5mila euro, al ripristino dei voucher ma anche alla stretta su Opzione donna, così come all'inserimento dei Lep (livelli essenziali delle prestazioni) in manovra ma anche la richiesta di proroga del credito di imposta Transizione 4.0 e quella di rendere cedibili tali crediti. Sono alcune delle proposte di modifica che M5s presenterà domani alla manovra allo scadere del termine per la presentazione degli emendamenti secondo quanto riferisce il capogruppo in commissione Bilancio Gianmauro Dell'Olio. Proposte di modifica anche sul fronte del reddito di cittadinanza, ma anche sul superbonus, sulla linea di quanto già depositato al dl aiuti quater oltre "alla creazione - si spiega - di una piattaforma per la cessione dei crediti di imposta". (ANSA).