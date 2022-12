Locatelli, innalzeremo pensioni invalidità disabili

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "Come si sa noi come ministero abbiamo alcuni fondi che sono stati tutti riconfermati, riguardano l'inclusione, il turismo accessibile, i caregiver in questo caso in questa legge di bilancio siamo riusciti ad avere un fondo che si rivolge in particolare a reti tra Comuni e enti del Terzo settore in contesti svantaggiati nelle città che hanno più di 300 mila abitanti, parte da lì una sorta di sperimentazione per capire se si possono generare esperienze virtuose". Lo dice la ministra delle Disabilità, Alessandra Locatelli, a margine di una conferenza stampa.

Alla domanda se l'eliminazione del Reddito di cittadinanza non influisce sul rischio povertà delle famiglie con persone disabili, la ministra risponde: "No perché rimane proprio per le famiglie che hanno in carico una persona con disabilità e comunque non è quello lo strumento giusto per poter includere la persona disabile nella vita sociale, lì c'è un tema che riguarda le pensioni di invalidità che abbiamo il dovere di toccare, vanno innalzate ma dobbiamo garantire anche altri diritti attraverso i livelli essenziali delle prestazioni sociali su tutto il territorio". (ANSA).