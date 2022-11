Bcc: conti stabili per Terre Venete, Adamo nuovo dg

(ANSA) - BRENDOLA, 29 NOV - Primi nove mesi all'insegna della stabilità per Banca delle Terre Venete, realtà del credito cooperativo riferibile al gruppo Iccrea nata due anni fa dalla fusione della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola (Vicenza) con Credito Trevigiano, Bcc di Vedelago (Treviso).

Nel periodo i crediti verso la clientela ammontano a 1,7 miliardi di euro, inalterati rispetto allo stesso periodo del 2021 così come la raccolta diretta (2,74 miliardi).

La raccolta indiretta, riferisce l'istituto, "risente inevitabilmente degli effetti negativi di mercato derivanti dall'attuale contesto economico e finanziario".

Le commissioni nette si incrementano del 5,6% con un margine di intermediazione che supera i 71 milioni di euro.

Il rapporto tra il credito deteriorato lordo ed il totale dei crediti (Npl ratio) si attesta al 5,26% (era pari al 6,13% al 31 dicembre scorso), mentre lo stesso rapporto calcolato al netto delle rettifiche di valore (net Npl ratio) scende allo 0,95% (era all' 1,03%).

Il Consiglio di amministrazione ha designato Eugenio Adamo quale nuovo direttore generale in sostituzione di Claudio Giacon. (ANSA).