Manovra: Gasparri, Fi presenterà proposte su pensioni e giovani

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "Il centrodestra governa due terzi delle regioni italiane, molti comuni e abbiamo avuto un mandato unitario per governare il Paese. È normale comunque che all'interno della coalizione ci siano forze con una sensibilità diversa su alcune tematiche. Forza Italia su alcune questioni cercherà altre risorse nel dibattito parlamentare. L'aumento delle pensioni minime che vogliamo, in futuro, portare ad almeno mille euro. Bisogna poi migliorare il meccanismo per la decontribuzione per le nuove assunzioni di giovani: è previsto un abbattimento, ma dovremo fare di più anche in alternativa alle politiche del reddito di cittadinanza. Berlusconi su questi temi in campagna elettorale è stato uno dei più cauti, sempre attento agli equilibri delle politiche sociali. Vogliamo però uno spostamento progressivo di questi fondi. Da un lato a tutela dei più fragili, disabili, anziani, pensionati al minimo, dall'altro per i giovani, facilitando un vero processo di accompagnamento al lavoro". Così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri questa mattina a Tg1 Mattina (ANSA).