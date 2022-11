Manovra: Barbagallo (Uilp), molto insoddisfatti su pensioni

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Sulla rivalutazione delle pensioni "siamo profondamente insoddisfatti, noi vorremmo che il governo ci chiamasse e si confrontasse sul fatto che non si tratta di un aumento ma di un adeguamento all'inflazione. Le pensioni devono rimanere l'ammortizzatore sociale delle famiglie di questo Paese recuperando potere d'acquisto". Lo afferma il segretario generale della Uil pensionati, Carmelo Barbagallo, a margine dell'evento "Piattaforma unitaria pensionati e percorso legge non autosufficienza: Se non ora quando?".

Barbagallo dice: "dobbiamo fare montare la mobilitazione nei territori" su questi temi ma "prima chiediamo il confronto con questo governo che ha detto che vuole risolvere i problemi del paese, noi siamo sempre pronti a farlo. Ma se non ci ascoltano...".

Barbagallo interviene anche sulla non autosufficienza dicendo che "bisogna mettere in atto il percorso per arrivare alla legge quadro e poi con le Regioni portare questi provvedimenti a realizzare il necessario: un nuovo sistema per la non autosufficienza nel nostro paese integrato al sistema sanitario e con la formazione per chi si occupa di disabili". (ANSA).