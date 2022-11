Confindustria, 14 storie per raccontare l'Italia che produce

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Sono 14 le storie e voci d'impresa dei protagonisti del racconto di Confindustria 'L'Anima dell'impresa'. Un percorso nell'Italia che produce attraverso lo sguardo e la voce di chi oggi guida un'azienda con responsabilità e passione.

L'anteprima del racconto 'L'Anima dell'Impresa', con la regia di Riccardo Festinese, è stato presentato a Milano nell'Auditorium del Museo delle Culture (Mudec). L'iniziativa, co-organizzata da Confindustria, Il Sole 24 ORE e Museimpresa rappresenta il momento conclusivo della XXI settimana della cultura d'impresa, la rassegna di eventi che mette al centro l'impresa e la sua identità, i suoi valori, il lavoro, le persone.

L'impresa e gli imprenditori, secondo quanto emerso nel corso dell'evento, sono attori positivi di "cambiamento, promotori di una forte responsabilità sociale e civile, oltre che economica".

Infatti, il concetto di "fare impresa e farlo bene" porta con sé un patrimonio di valori comuni che caratterizzano l'industria italiana e che ci permettono di contribuire allo sviluppo sostenibile del nostro Paese.

"In questo percorso - commenta Carlo Bonomi, Presidente Confindustria - emerge la passione di uomini e donne e la loro vocazione a fare impresa, sempre e comunque, nonostante i pregiudizi, gli ostacoli e i vincoli esterni. Per il bene dell'impresa, della sua comunità e del territorio in cui operano.". (ANSA).