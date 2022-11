Gkn: Qf, stipendi regolari, non anticipata Cig questo mese

(ANSA) - CAMPI BISENZIO (FIRENZE), 10 NOV - "In riferimento ad alcune prese di posizione in queste ore, Qf precisa che ha regolarmente pagato gli stipendi". Lo afferma la società di Francesco Borgomeo in una nota, a proposito della ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze). "Come invece già comunicato il 3 novembre al Ministero alle organizzazioni sindacali", si legge, Qf "non ha invece anticipato in questo mese, la cassa integrazione che da 10 mesi ha continuato ad anticipare, pur in assenza, fino ad oggi, di alcuna risposta da parte del Ministero del Lavoro e Inps". (ANSA).