Export: Confartigianato, per mosaici tempi burocrazia lunghi

(ANSA) - FIRENZE, 26 OTT - Un mese o anche di più per avere 'un'autocertificazione vidimata' da parte della soprintendenza e poter spedire i propri mosaici artistici, sempre molto richiesti in tutto il mondo, già pagati dal cliente, senza incappare in problemi alla dogana. È un tempo eccessivo e irragionevole quello che gli artigiani del mosaico fiorentino, associati a Confartigianato Imprese Firenze, devono attendere per avere un'autocertificazione che deve essere comunque vidimata. Alcuni di loro si sono trovati anche dover rinunciare agli ordini temendo di non avere il permesso in tempo per soddisfare il cliente. E' quanto evidenziato, in una nota, da Confartigianato Firenze.

A spiegare nel dettaglio le peripezie per l'autocertificazione vidimata è Daniele Traversari della storica bottega Fratelli Traversari: "Nel nostro lavoro molto spesso spediamo all'estero, in area extra Ue e dobbiamo corredare la spedizione con un'autocertificazione contenente i dettagli dell'opera, con foto, non solo fronte ma ora anche retro. Questa nostra autocertificazione deve poi essere vidimata dalla Soprintendenza che, come abbiamo scoperto, non ha nemmeno la firma digitale, oramai richiesta pressoché a tutti gli imprenditori e professionisti, e quindi tutto deve essere fatto di persona e con carta, con aggravio di costi e soprattutto di tempi. Io stesso - racconta - ho portato un'autocertificazione il 22 settembre, è stata protocollata il 10 ottobre per essermi riconsegnata solo mercoledì 19. È chiaro ed evidente che in un contesto già difficile questo ci fa male".

Conferma i tempi di attesa problematici per ogni ordine Catia Scarpelli di Scarpelli Mosaici: "Se tutto va bene il cliente, che ha già pagato in bottega, deve attendere almeno un mese e mezzo, ma è un tempo stretto, tra l'autocertificazione vidimata e la successiva spedizione, che non parte proprio senza quel documento e che può comunque avere intoppi; non dimentichiamo la dogana, inoltre, che talvolta tiene ferma la merce, anche un mese. E così i tempi slittano dal mese e mezzo fino ai tre". "È inutile lamentarsi che ci sono sempre meno artigiani a Firenze se poi gli enti fanno di tutto per ostacolarli: il nostro artigianato muore anche per la troppa burocrazia. Dopo i problemi nelle esportazioni con le chiusure e la guerra, bisognerebbe venire incontro alle imprese artigiane come quelle del mosaico fiorentino", afferma Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato Firenze, che nel giugno scorso ha scritto alla Soprintendenza chiedendo chiarimenti. (ANSA).