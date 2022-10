Pensioni: l'idea di Meloni, via a 58-59 anni ma si perde il 30%

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Via dal lavoro già a 58-59 anni e con 35 anni di contributi, ma perdendo fino al 30% della pensione.

E' l'ipotesi - secondo quanto riporta Repubblica - che starebbe valutando Giorgia Meloni per superare definitivamente la legge Fornero.

La cosiddetta 'Opzione Uomo' - si sottolinea - permetterebbe da una parte di mantenere le promesse elettorali di Fratelli d'Italia su una maggiore flessibilità in uscita dal mondo del lavoro, dall'altra di realizzare una riforma senza compromettere in maniera eccessiva i conti pubblici. L'ipotesi si aggiungerebbe alla proposta di riforma previdenziale avanzata dalla Lega che invece prevede la cosiddetta 'quota 41'. (ANSA).