Made in Italy: Veroni porta a New York mortadella da 300 kg

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - È una settimana da record per Veroni, lo storico salumificio di Correggio (Reggio Emilia) che da oggi fino al 16 ottobre approda sulle rive del fiume Hudson in occasione del New York City Wine & Food Festival. Dall'Emilia il primo brand italiano degli affettati a libero servizio in Usa porta a New York uno dei più grandi esemplari di mortadella mai visti oltreoceano. Lunga quasi due metri, con un diametro di 46 cm, pesa 300 kg ed è pronta a svelare tutta la sua bontà agli oltre 50mila visitatori che animeranno l'appuntamento.

"La mortadella ha il merito di rendere i salumi una vera e propria esperienza culinaria che gli americani stanno sempre più apprezzando e ricercando grazie al successo del made in Italy nel mondo", racconta Marco Veroni, presidente Veroni USA. "Il culto del gusto italiano nasce proprio da prodotti come la mortadella che hanno un profondo legame con il territorio e che vantano una lunga tradizione, per la mortadella si parla addirittura del 1600. Negli anni abbiamo mantenuto l'antica ricetta e la cura maniacale che dedichiamo a mortadelle come quella che vedremo a Ny, valorizzandone la qualità superiore grazie all'evoluzione tecnologica di cui siamo protagonisti".

Una taglia extralarge, come quella in arrivo a New York, è prodotta con carne di altissima qualità, spalla per la parte rosa e gola per la parte bianca, cotta lentamente oltre 36 ore, per esaltarne il sapore. Parliamo di un prodotto che per l'azienda rappresenta un culto e che deve il suo successo a una ricetta ultracentenaria che oggi è sempre più richiesta nei mercati internazionali. Ma il tratto distintivo dei salumi Veroni sta nella loro autenticità: Veroni importa negli USA i salumi realizzati nei sei stabilimenti italiani che poi vengono affettati e distribuiti nel centro di affettamento di Logan, nel New Jersey. Una strategia vincente che già a partire dalla fine del 2021 negli States ha determinato la leadership dello storico salumificio italiano nel comparto degli affettati a libero servizio. Oltre allo stabilimento di Correggio, tutt'ora sede dell'azienda, Veroni ha altri sei stabilimenti di produzione in Emilia-Romagna e, dal 2016, un impianto di affettamento negli Stati Uniti. (ANSA).