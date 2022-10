Tridico, riforma pensioni? Nel 2023 costo salirà di 23 mld

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - "Margini di manovra sulle pensioni? Il costo delle pensioni sullo Stato aumenterà di 23 miliardi nel 2023 per via della perequazione e dell'inflazione". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, ospite del programma 'Pani e pesci' in onda su Tv2000 domani, sabato 8 ottobre.

"L'inflazione è cresciuta dell'8% - ha spiegato Tridico nell'anticipazione di Tv2000 - e ciò determina un esborso molto importante sulla finanza pubblica per tamponare il costo dell'inflazione. Questo assorbe molte delle risorse. Io non voglio intervenire sulle scelte politiche perché sono politiche e non tecniche. Dico soltanto di tenere presente che questa cosa succederà".

Il presidente dell'Inps ha poi respinto al mittente la questione che non si trovano più lavoratori a causa del reddito di cittadinanza: "Questa è una bufala assoluta". "Diamo un reddito di cittadinanza - ha concluso Tridico a Tv2000 - che è medio di 560 euro a nucleo, di solito un nucleo è fatto in media di 2,6 membri, quindi vuol dire che diamo circa 215 euro, vuol dire che semmai ci fosse un disincentivo la competizione sarebbe tra un'offerta di lavoro e 215 euro". (ANSA).