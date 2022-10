Scuola: Cciaa Verona organizza primo Salone Professioni

(ANSA) - VERONA, 04 OTT - Camera di Commercio di Verona e Rete OrientaVerona, in collaborazione con le Associazioni di categoria delle imprese scaligere, organizzano sabato 8 ottobre la prima edizione del "Salone delle Professioni di Verona", rivolto agli studenti della scuola media.

A Verona e provincia si contano 17 istituti tecnici, nove istituti professionali e 17 centri di formazione professionale.

"Per una scelta consapevole della scuola superiore - spiega Paolo Tosi, vicepresidente della Cciaa - è importante essere informati sulla continua trasformazione delle figure professionali e delle competenze tecniche e trasversali richieste da un mercato in costante evoluzione. Le associazioni di Categoria proporranno laboratori e stand per studenti e studentesse dedicati alle professioni".

L'iniziativa è rivolta in modo particolare agli studenti di classe seconda e terza della secondaria di primo grado e alle loro famiglie, per fornire un ulteriore supporto nella scelta del futuro percorso scolastico, che tenga in considerazione la realtà produttiva del territorio e l'evoluzione delle competenze richieste alle diverse figure professionali.

I laboratori si terranno il mattino dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 15:15; le iscrizioni sono gratuite e vanno effettuate online, o inquadrando il QR code disponibile sul sito internet e sui profili social della Camera di Commercio e sulla pagina Facebook dedicata al Salone delle Professioni di Verona.

Nel pomeriggio di sabato si terrà un seminario di orientamento sul tema "La scuola di oggi per il lavoro di domani". (ANSA).