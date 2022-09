++ Fonti Ue,price cap a tutto import gas radicale e rischioso ++

(ANSA) - BRUXELLES, 29 SET - "La proposta di un price cap allo stesso livello per tutto l'import del gas è una misura radicale che comporta rischi significativi legati alla sicurezza di forniture di energia". E' quanto sottolineano fonti Ue spiegando il non paper presentato ieri sera dalla Commissione sugli interventi sul mercato dell'energia. "E' una valutazione di bilanciamenti, vantaggi e rischi. Non credo che stiamo dicendo 'no' a 15 Paesi membri, diciamo che è meglio mettere un price cap al gas russo e negoziare" con i singoli fornitori i prezzi dell'energia, aggiungono le stesse fonti. (ANSA).